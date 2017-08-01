В Новороссийске в День ВДВ пройдут показательные выступления военного оркестра

В городе 2 августа проведут мероприятия, посвященные 87-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Праздник начнут в 9:00 с возложения гирлянды к памятнику герою Советского Союза Василию Маргелову. Мероприятие пройдет в сквере имени Маргелова. Затем в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку пройдет торжественный митинг и поднятие флага РФ.

После этого гости увидят показательные выступления военного оркестра, а также разведывательных подразделений. Праздник продолжат концертом творческих коллективов города и края.

Для ветеранов и гостей организуют полевую кухню, а также выставку военной техники, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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