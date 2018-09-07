В Новороссийске в день выборов пустят бесплатные автобусы к избирательным участкам

Транспорт будет курсировать 9 сентября с 9:00 до 18:00.

Жителей города подвезут к пяти избирательным участкам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

В единый день голосования в городе-герое состоятся дополнительные выборы по одномандатным округам № 9 и № 10. Будут работать избирательные участки на станции скорой помощи на улице Лейтенанта Шмидта, в гимназии № 8 на Мысхакском шоссе, в спортшколе «Виктория» на улице Дзержинского, в детском саду № 45 на улице Алексеева и в общежитии на улице Прямой.

Подробный график и маршрут движения автобусов можно посмотреть здесь.

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