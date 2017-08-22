В Новороссийске в ДТП на встречке погибла девушка

Авария произошла 21 августа около 10:00 в районе 45-го километра автодороги Юровка — Раевка — Волчьи ворота.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем Audi 100 съехал на обочину, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Land Cruiser 200, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка Audi от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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