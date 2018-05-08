В Новороссийске в ДТП погиб фигурант дела экс-главы Коми

СК проводит проверку по факту гибели Алексея Соколова.

«Сейчас проходит доследственная проверка. Обстоятельства аварии выясняются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Бизнесмен Алексей Соколов вместе с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером и другими проходил по уголовному делу об организации преступного сообщества. Ему инкриминировалось участие в ОПГ с использованием служебного положения. Соколов признал вину и находился под подпиской о невыезде.

Это второй фигурант уголовного дела Гайзера, который погиб до приговора. В 2016 году бизнесмена Антона Фаерштейна нашли повешенным в своей камере в СИЗО, пишет «Российская газета».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник