В Новороссийске в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла в ночь на 16 июня.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в интернете. По словам очевидцев, на проспекте Дзержинского около 01:00 в неположенном месте решил развернуться водитель ВАЗ-2115. Ехавший за ним водитель мотоцикла не успел среагировать, в результате чего врезался в легковушку. От удара на месте скончалась пассажирка мотоцикла.

Свидетели сообщают, что погибшая приходилась женой пилоту. На голове женщины не было шлема.

Выясняются обстоятельства случившегося.

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