В Новороссийске в ДТП попал пьяный полицейский

Авария произошла в июле на одной из улиц города.

В дежурную часть УМВД России по Новороссийску поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей Lada Vesta и UAZ Patriot. На место выехали полицейские. Установили, что за рулем Lada Vesta находился сотрудник ИВС УМВД России по Новороссийску. В ходе разбирательств выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Также установили, что полицейский находился за рулем в алкогольном опьянении. С места происшествия был изъят газовый пистолет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам проведенной служебной проверки полицейский будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам, его привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей и увольнения со службы из органов внутренних дел.

В настоящее время по данному факту в УМВД России по Новороссийску зарегистрирован материал проверки, который направлен в следственный отдел по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю для проведения проверки и принятия решения в соответствии с законом.

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