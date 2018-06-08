В Новороссийске в ДТП попали пассажирский ПАЗ и КамАЗ, есть пострадавший

Авария произошла 7 июня около 12:00 в селе Гайдук.

Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что столкновение произошло на Т-образном перекрестке. По словам очевидцев, тягач КамАЗ полностью оторвал боковую обшивку автобуса ПАЗ.

В результате ДТП пострадал 55-летний мужчина — в момент аварии он был за рулем автобуса. Он получил открытый перелом левого бедра, открытый перелом левой голени. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает «Наша газета Новороссийск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник