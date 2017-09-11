В Новороссийске в ДТП попали военные грузовики

Авария произошла 10 сентября в районе поворота в сторону станицы Раевской.

По данным очевидцев, на трассе столкнулись два грузовых военных автомобиля. Чуть дальше на этой же трассе — на въезде в Цемдолину — столкнулись два гражданских большегруза, еще один грузовик врезался в легковую машину.

В результате этих аварий образовалась автомобильная пробка, время простоя в ней составило около трех-четырех часов. По словам очевидцев, пробка растянулась на 20 км, в районе ДТП автомобилисты ехали по обочинам и даже по встречным обочинам.

По данным ГИБДД Краснодарского края, в столкновении гражданских грузовиков никто не пострадал. Военная автоинспекция устанавливает причину аварии машин ведомства, которые двигались колонной, сообщает «Российская газета».

Вернуться на ленту

Источник