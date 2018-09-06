В Новороссийске в ДТП с легковушкой пострадал водитель мопеда

Авария произошла 5 сентября на перекрестке улицы Мергельной и Сухумского шоссе.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2170 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу скутеру Suzuki. Мопед врезался в правый бок отечественного автомобиля.
«В результате ДТП водитель мотороллера с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу», — рассказала старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД управления МВД России по Новороссийску Наталья Мельникова.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, пишет «Наша газета Новороссийск».
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