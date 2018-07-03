В Новороссийске в ДТП водителю раздробило ногу

Авария, в которой участвовало два грузовика и легковушка, произошла 3 июля на улице Мефодиевской.

Об обстоятельствах произошедшего рассказали в соцсетях очевидцы, они выложили видео.

По предварительным данным, в стоящую на обочине фуру врезался небольшой грузовик, в который въехал отечественный автомобиль. Водителя грузовика зажало в салоне.

Вызов на пульт МЧС поступил в 13:53, бригада была на месте в 13:58. Водителя пришлось вызволять из тисков спасателям. В результате аварии пострадал 29-летний мужчина. В 14:28 его доставили в городскую больницу.

По словам очевидцев, водитель грузовика получил множественные переломы костей правой стопы.

О других пострадавших не сообщается, пишет «Наша газета Новороссийск».

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