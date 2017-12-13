В Новороссийске в двойном ДТП на встречке пострадала женщина

Авария произошла 12 декабря около 18:00 на трассе Новороссийск — Керченкий пролив в районе Владимировского поста.

По предварительным данным, женщина за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу и столкнулась грузовой «газелью», после чего «газель» столкнулась с Lexus.

В результате аварии пострадала водитель иномарки, ее госпитализировали с переломом руки. В машине вместе с ней находился ребенок, он не пострадал, сообщает «Наша газета — Новороссийск».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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