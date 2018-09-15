В Новороссийске в октябре пройдет фестиваль ловли морских хищников

Соревнования «Новороссийский сарган — 2018» стартуют 13 октября на берегу Черного моря в селе Широкая Балка.

Фестиваль проводится в городе третий год. В нем планируют принять участие более 100 спортсменов-рыболовов.

Организаторы уверенны, что очередной морской фестиваль по развивающемуся способу ловли морских хищников на Metal Jig будет интересным и полезным многим любителям морской рыбалки.

«Данный вид ловли очень азартный, динамичный и эффективный. На пилькеры на черноморском побережье эффективно ловится практически весь пелагический и придонный хищник, обитающий в прибрежной зоне. Один из самых желанных, сильных и красивых хищников на побережье при ловле на Metal Jig — это сарган, или «черноморская щука»», — цитирует организаторов «Наша газета Новороссийск».

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