В Новороссийске в открытый грунт высадили 144 тыс. цветов

Для украшения центральных улиц выбрали пестрые петунии, бархатцы и нежно-голубые ипомеи. Однолетники сменили тюльпаны, которые отцвели совсем недавно.

Для украшения центральных улиц выбрали пестрые петунии, бархатцы и нежно-голубые ипомеи. Однолетники сменили тюльпаны, которые отцвели совсем недавно.

«Летники специально выбирали с учетом климатической зоны. Были подобраны такие цветы, которые очень хорошо себя чувствуют в данном городе», — сказала начальник участка озеленения Центрального района Новороссийска Марина Дмитриева.

В открытый грунт уже высадили почтии 150 тыс. цветов. Работу озеленители продолжат до конца мая.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник