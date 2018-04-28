В Новороссийске в открытый грунт высадили 144 тыс. цветов

Для украшения центральных улиц выбрали пестрые петунии, бархатцы и нежно-голубые ипомеи. Однолетники сменили тюльпаны, которые отцвели совсем недавно.
Для украшения центральных улиц выбрали пестрые петунии, бархатцы и нежно-голубые ипомеи. Однолетники сменили тюльпаны, которые отцвели совсем недавно.
«Летники специально выбирали с учетом климатической зоны. Были подобраны такие цветы, которые очень хорошо себя чувствуют в данном городе», — сказала начальник участка озеленения Центрального района Новороссийска Марина Дмитриева.
В открытый грунт уже высадили почтии 150 тыс. цветов. Работу озеленители продолжат до конца мая.
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