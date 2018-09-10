В Новороссийске в Пионерской роще появилась «дверца в сказку»

В стволе дерева неизвестный умелец соорудил маленькую дверь.

Жители Новороссийска, гуляя по Пионерской роще, нашли в стволе дерева маленькую дверцу. У прохожих возникли ассоциации, что это «дверца в сказку». Пользователи соцсетей рассказывают, что при взгляде на эту дверь возникает непреодолимое желание ее приоткрыть и заглянуть, что внутри.

«Спасибо умельцу, который дает нам возможность окунуться в сказку во время обыденных прогулок и делает нашу жизнь, пусть немножечко, но лучше. Надеюсь, что что вандалы не испортят эту чудесную работу», — цитирует пользователей «Наша газета Новороссийск».

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