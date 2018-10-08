В Новороссийске в пятый раз прошел крестный ход

Его посвятили Преподобному Сергию Радонежскому.

Во главе колонны священнослужители и верующие несли икону Преподобного Сергия с частицей его мощей. Праздник начался с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. Затем прихожане прошли крестным ходом до места строительства храма Воинской славы Никольского морского кафедрального собора.

«Крестный ход проводится ежегодно. В нем участвуют прихожане со всей епархии — Новороссийской и Геленджикской. Отдаем день почести Сергию Радонежскому. Идем большой путь, но путь оправдан — от Успенского храма до храма Николая Чудотворца», — сказал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.

«Для жителей Новороссийска преподобный Сергий — и крестный ход нам это доказывает — должен стать духовным примером. Нужно любить свою Родину, нужно помнить о духовных святынях, нужно помнить о своей духовной жизни», — считает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Новороссийска Евгений Кузнецов.

Завершился крестный ход молебном. Его отслужили у закладного камня будущего храма. Всего в шествии приняли участие 6,5 тыс. человек. На торжества в честь Сергия Радонежского собрались верующие не только Новороссийска, но и Анапы, Геленджика, Темрюкского, Славянского и Крымского районов.

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