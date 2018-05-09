В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек

В городе-герое 9 мая прошла всемирная акция «Бессмертный полк».
В праздничном параде в честь Дня Победы приняли участие 140 человек личного состава Новороссийского гарнизона и 55 тыс. 700 зрителей.
Во всех внутригородских районах 9 Мая развернули военно-полевые кухни. Все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, выпить кружку горячего чая, а также послушать и спеть любимые песни военных лет, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.
В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек.
Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика.
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