В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек

В городе-герое 9 мая прошла всемирная акция «Бессмертный полк».

В праздничном параде в честь Дня Победы приняли участие 140 человек личного состава Новороссийского гарнизона и 55 тыс. 700 зрителей.

Во всех внутригородских районах 9 Мая развернули военно-полевые кухни. Все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, выпить кружку горячего чая, а также послушать и спеть любимые песни военных лет, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика.

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