В Новороссийске в СИЗО нашли тело мужчины

Это произошло в ночь на 26 июня в следственном изоляторе № 3.

По предварительным данным, погибший был фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ о насильственных действия сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По словам заместителя руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергея Фомина, по факту произошедшего проводят доследственную проверку, пишет «Наша газета Новороссийск».

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