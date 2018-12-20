В Новороссийске в состав Черноморского флота ввели два корабля

На Новороссийской военно-морской базе 20 декабря состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту кораблей.

В состав ЧФ вошли патрульный корабль «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», сообщается на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.

Патрульный корабль «Василий Быков» является головным кораблем проекта 22160. Это первое судно, спроектированное и построенное с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле постоянная, а часть можно разместить на борту дополнительно.

После включения в состав ЧФ экипажи кораблей отработают курс специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки. Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корабль «Василий Быков» построен на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Он предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, а также борьбы с пиратством, проведения спасательных операций.

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