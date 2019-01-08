На дорожное покрытие одной из городских улиц 6 января нанесли временную разметку.

«В связи с просадкой дорожного покрытия на проезжей части по улице Лейтенанта Шмидта в направлении движения от проспекта Ленина в сторону улицы Серова изменена схема движения транспорта за счет встречной полосы», — сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска.

По информации управления транспорта, в этот день движение троллейбусов в Южную часть города было ограничено.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник