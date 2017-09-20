В Новороссийске в связи с визитом Патриарха Кирилла ограничат движение транспорта

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября он совершит божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Движение всех видов транспорта перекроют c 2:00 до 17:00 21 сентября по улице Видова на участке от улицы Чайковского до Бирюзова, по улице Гладкова от Клары Цеткин до Видова, по улице 9 января от Свободы до Гладкова, по улице Профсоюзной от Красноармейской до Гладкова, по переулку Пугачевскому от Красноармейской до Гладкова, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», литургия, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начнется в 10:00.

Вернуться на ленту

Источник