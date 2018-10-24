В Новороссийске в январе 2019 года откроется новая школа

Сейчас идет финальная стадия строительства — ввод в эксплуатацию.

Строители подвели к объекту все сети и коммуникации и планируют провести процесс пуско-наладки. Классы готовы на 95%: туда завозят и устанавливают оборудование.

Школа № 34 расположена в 13 микрорайоне, она считается самой большой в городе. В ней оборудованы 44 классные комнаты, обеспеченные интерактивными досками, столовая, актовый и конференц-залы на 600 мест, библиотека с читальным залом, зоны для отдыха и творчества, два спортзала, классы домоводства и мастерские.

Планируется, что школа начнет работу после новогодних каникул, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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