В Новороссийске вандалы испортили памятник хамсе

Местные жители 25 октября заметили, что от памятника оторвано несколько элементов.

Фотографии испорченной скульптуры опубликовали в соцсетях. На них видно, что в некоторых местах памятника вместо железных рыб остались одни заклепки. Как пишут местные жители в комментариях, подобным образом вандалы выломали уже уже больше пяти элементов.

В полиции интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что заявлений о повреждении памятника пока не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру 4 октября установили на набережной Адмирала Серебрякова.

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