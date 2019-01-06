Глава города Игорь Дяченко 6 января обратился к полиции с просьбой разобраться с хулиганами.

На набережной города-героя неизвестные похитили девять малых архитектурных форм — каменных шаров, которые перегораживали проезд. Вес каждого шара — около 200 кг. Предполагается, что вандалы укатили их и сбросили в море.

Администрация города подала заявление в полицию. Дяченко распорядился проверить дно моря возле набережной и поднять скульптуры в случае их находки.

«Считаю, с хулиганством нужно бороться. Это действительно криминал. Законодательная статья 213 УК РФ — хулиганство, она относится к уголовному праву. В ней любые противоправные действия классифицируются как преступление», — цитирует мэра пресс-служба администрации Новороссийска.

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