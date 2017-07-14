В Новороссийске ВДВ России проведут совместные учения с Египтом

Учения пройдут в сентябре на базе 7-й дивизии.

«В 2017 году планируются российско-белорусские тактические учения на базе 76-й дивизии в Пскове. В сентябре предстоят российско-египетские тактические учения на базе 7-й дивизии в Новороссийске. С 9 по 13 октября будут проведены учения «Взаимодействие» Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ)», — рассказал первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

С начала года российские десантники уже приняли участие в четырех совместных тактических учениях. В этом году также запланированы визиты делегаций ВДВ России в более чем десять стран мира для консультаций по взаимному сотрудничеству. Планируется, что РФ с соответствующими визитами посетят иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки, сообщает РИА «Новости».

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