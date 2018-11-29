В Новороссийске ветром сорвало с якоря теплоход

Сообщение о том, что судно сорвало с якорной стоянки, поступило в транспортную полицию 29 ноября.

«Инцидент произошел около 4:00 в порту Новороссийска. Капитан теплохода Amorgos заявил, что корабль сорвало с якорной стоянки, он навалился на другой теплоход Prince Hadi под флагом Сьерра-Леоне», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Новороссийского ЛО МВД России на транспорте Евгения Гостева.

Теплоход Amorgos получил незначительные повреждения: помяло леерное ограждение трапа и появилась вмятина в носовой части судна.

В результате инцидента никто не пострадал, от помощи капитаны теплоходов отказались. Оба судна находятся в мореходном состоянии.

В Геленджике в тот же день из-за шторма в марине затонула яхта. Погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ближайшие часы 29 ноября и 30 ноября в Новороссийске ожидают ураганный ветер, порывы которого могут достигать 38 м/с. Высота волн — 15-30 дм. В городе ввели режим ЧС. В школах отменили занятия. Из-за ветра осыпались ветви установленной на площади новогодней елки.

В крае продолжает действовать экстренное предупреждение.

На прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодар задержаны десять рейсов.

На дороги Краснодара ночью высыпали более 100 тонн песчано-соляной смеси.

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Публикация от ЧП ЮГ (@chp_yug) 29 Ноя 2018 в 2:39 PST

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