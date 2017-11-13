В Новороссийске во время ремонта общежития десантников похитили 4,2 млн рублей

Военная прокуратура в ноябре во время проверки обнаружила хищения при ремонте военного общежития в Новороссийске.

«Должностные лица обособленного подразделения «Краснодарское» АО «ГУ ЖКХ» и технического надзора 604-го территориального отдела эксплуатации и контроля за оказанием услуг ОСК ЮВО составили подложные документы о выполнении в полном объеме ремонта общежития десантников в Новороссийске», — сообщает пресс-служба Южной военной прокуратуры.

Сумма похищенного оценивается в 4,2 млн рублей. По материалам проверки военные следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. Расследование продолжается, сообщает «Интерфакс».

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