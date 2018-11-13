В Новороссийске водитель сбил женщину и скрылся

В Восточном районе 12 ноября автомобиль наехал на женщину, когда она переходила дорогу.

Пострадавшую с различными травмами увезли в больницу на машине скорой помощи.

По данным отдела по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Новороссийску, инспекторы ДПС задержали водителя, который покинул место аварии.

В течение часа собрали информацию о транспортном средстве и личности водителя. Нарушителя задержали в районе Шесхариса. В отношении 24-летнего водителя составили протокол. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток. Ведется административное расследование, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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