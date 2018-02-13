В Новороссийске водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пенсионера

Ранее пожилой мужчина пожаловался в полицию на водителя автобуса маршрута № 27.

Пенсионер рассказал, что водитель маршрутки ругался на него матом. Мужчину задержали по статье «Мелкое хулиганство» до заседания суда.

Судебное заседание прошло 10 февраля. Отмечается, что наказание мужчине смягчили в связи с положительной характеристикой, стажем и опытом работы. Также он признал свою вину.

Суд принял решение наложить штраф в 500 рублей, сообщает «Сайт города Новороссийска».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в январе водитель маршрутки избил пассажира.

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