В Новороссийске военный КамАЗ раздавил Lexus

Авария произошла 3 декабря около 15:00 на дороге Раевская — Натухаевская возле военной части.

О произошедшем сообщили в социальных сетях очевидцы. По их словам, в аварии участвовали два автомобиля — военный КамАЗ и Lexus. В результате столкновения легковушка оказалась под бампером грузовика и получила серьезные механические повреждения. На место прибыли скорая помощь и полиция. Водителя легковушки госпитализировали, пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП на трассе образовался затор. Обстоятельства аварии выясняются, пишет gorod-novoross.ru.

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