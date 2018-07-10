В Новороссийске волонтеры подарили инвалидную коляску парню, которому оторвало стопы в ДТП

Авария произошла 4 июля у автовокзала. На молодого человека, возвращавшегося домой после службы в армии, упал контейнеровоз.

Пострадавшим оказался 19-летний Дмитрий Целих. В больнице ему ампутировали обе стопы, придавленные большегрузом.

Сейчас Дмитрий находится в горбольнице № 1. За ним ухаживают медицинские работники и родители, приехавшие из Белгорода.

Волонтеры новороссийской службы милосердия «Благостыня» 6 июля передали Дмитрию инвалидную коляску, пишет «Наша газета Новороссийск»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июля на улице Магистральной большегруз опрокинулся на бок и упал на тротуар. В этот момент там находился демобилизованный солдат.

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