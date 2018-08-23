В Новороссийске воздух стал чище в несколько раз

Все предприятия работают так, чтобы не загрязнять воздух.

Городские власти оборудовали особые экологические пункты — мобильные и стационарные. Они несколько раз в сутки проверяют содержание в атмосфере вредных веществ, и если где-то уровень превышен, немедленно реагируют. Таким образом в списке самых загрязненных промышленных центров Новороссийск оказался на 48 месте, хотя несколько лет назад находился вверху антирейтинга.

Такие данные привел глава города Игорь Дяченко. На встрече с журналистами он также рассказал о планах на ближайшее будущее. Сейчас власти реализуют стратегию социально-экономического развития. Она рассчитана на 12 лет. Разрабатывать ее помогал Леонтиевский центр.

«Это инфраструктура, это дороги, это школы. Сегодня мы предоставляем уже 12 проектов, которые уже конкретизируют развитие города до 2030 года», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Кроме того, город-герой вошел в состав и стал центром Черноморской экономической зоны. Она объединяет также Темрюкский и Туапсинский районы, Анапу с Геленджиком. За счет средств из федерального бюджета и сотрудничества с бизнесом Новороссийск развивает курортную инфраструктуру, транспортную сеть и инженерные коммуникации. Пополняют бюджет и за счет, например, муниципальных парковок. Доход в казну прошлом году составил 7 млрд рублей. Деньги направляют на разные проекты. Так, например, в 2019 году четыре села обеспечат газом, а в самом Новороссийске будут построены две школы и столько же детских садов.

Говорили на пресс-конференции и о предстоящем празднике, 12 сентября город отметит 180 лет со дня основания.

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