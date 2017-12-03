В Новороссийске возложили венок и цветы к памятнику неизвестного матроса

Мероприятие приурочили ко Дню неизвестного солдата.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли представители власти, военные, школьники, студенты.

«Мы помним страшные цифры: в войне Новороссийск потерял 10,8 тыс. жителей. Из них 4,1 тыс. новороссийцев погибли в ожесточенных боях, 6,6 тыс. человек пропали без вести», — сказал мэр Игорь Дяченко.

Он пояснил, что поисковые работы по восстановлению имен тех, кто отдал свою жизнь, защищая город, не прекращаются. На 37 братских могилах воинов продолжают вписывать имена героев, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря. Инициатива по установлению памятного дня принадлежала поисковикам. В 1966 году 3 декабря в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы и торжественно захоронили в Александровском саду,

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