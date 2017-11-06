В Новороссийске впервые прошел фестиваль хамсы

Мероприятие прошло 4 и 5 ноября на площади у морского вокзала.

Для гостей праздника работали торговые ряды и проходили мастер-классы: рыбаки учили традиционным приемам посола хамсы и тому, как готовить из нее традиционные блюда, а повар из Краснодара показал всем желающим, как лучше коптить рыбу.

На фестивале 4 ноября выступила российская группа «Дюна», а вечером гостей праздника ждал фейерверк в честь Дня народного единства. Вечером 5 ноября прошла дискотека.

По словам замначальника городского управления торговли Ирины Рублевой, праздник посетили десятки тысяч человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру открыли 4 октября, ее установили на набережной Адмирала Серебрякова.

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