В Новороссийске вырубили четыре ясеня на 1 млн рублей

По факту незаконной вырубки деревьев возбудили уголовное дело.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура во время проверки установила, что в центральном районе Новороссийска без разрешения уничтожено до степени прекращения роста четыре дерева породы «Ясень». Сумма ущерба составила более 970 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган, возбудили уголовное дело. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник