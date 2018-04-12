В Новороссийске высадили аллею ко Дню космонавтики

Она появилась рядом с планетарием, который за годы работы посетили пятеро космонавтов.

Их имена указали на табличках, установленных вдоль новой аллеи.

Высаживать молодой боярышник доверили отряду юных космонавтов. Его основали в 2013 году после приезда Героя Советского Союза Анатолия Березового, тогда же у руководителей планетария возникла идея разбить сквер Космической славы Новороссийска.

«Мы думаем, что эту всю аллею нам оставят для того, чтобы мы и дальше ее продолжали высаживать. Как только к нам приедет космонавт города, мы обязательно посадим дерево», — пояснила директор новороссийского планетария им. Ю. Гагарина Татьяна Малахова.

Отряд юных космонавтов 12 апреля проведет в Новороссийске торжественную линейку около бюста Юрия Гагарина. Всех желающих пригласят посетить планетарий бесплатно. Студенты вузов, колледжей и техникумов города-героя обсудят достижения Роскосмоса во время научных конференций, а для детей проведут классные часы, посвященные истории первого полета человека в безвоздушное пространство.

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