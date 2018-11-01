В Новороссийске за изнасилование и убийство школьницы двое мужчин получили 32 года колонии

Преступление произошло вечером 10 июня 2017 года. В октябре суд вынес приговор по этому делу.

Следствие и суд установили, что один из мужчин встретился с 15-летней девочкой в парке, после чего его друг заехал за ними на автомобиле. Под предлогом прокатиться к берегу моря они отвезли несовершеннолетнюю в лес, остановились в безлюдном месте в селе Мысхако. Злоумышленники поочередно изнасиловали девочку. После этого один из них, не желая быть изобличенным и нести ответственность за преступление, задушил девочку. Затем злоумышленники скрылись, однако спустя несколько часов вернулись, чтобы спрятать тело. В это время один из них совершил посмертное надругательство над телом девочки.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Гюнашу Баширову и Анару Ализаде. Они признаны виновными в изнасиловании 15-летней девочки (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Кроме того, Баширов признан виновным в убийстве девочки (п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посмертном надругательстве над ее телом (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Баширову суд назначил 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Ализаде приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 июля 2017 года пропала 15-летняя школьница. Тело девочки нашли ночью 13 июля 2017 года в лесном массиве недалеко от поселка Мысхако.

Во время расследования установили причастность к преступлению 26-летнего мужчины, его задержали. Второго подозреваемого, 29-летнего уроженца Азербайджана, задержали в ночь на 14 июля 2017 года во Владикавказе. Первому задержанному за убийство девочки в Новороссийске избрали меру пресечения. Уголовное дело направили в суд в марте 2018 года.

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