В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

В Новороссийске 24 июня устраняют последствия сильного ливня.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко на утреннем совещании дал поручение всем службам и главам внутригородских районов продолжить наведение порядка на городских улицах и во дворах. По его словам, в целом система ливневой канализации справилась с нагрузкой: в эту ночь на город выпала месячная норма осадков — около 60 мм. Игорь Дяченко поручил продолжить расчистку ливневок в городских районах. Также продолжаются работы по налаживанию системы электроснабжения Южного района. Идет зачистка дорог, расчистка ливневок, наведение порядка на улицах и во дворах.

С 23 по 24 июня спасатели эвакуировали с улиц города 18 автомобилей, отработали адресные заявки по семи адресам.

В ближайшее время сохранится опасность выпадения сильных осадков в Новороссийске. Управление ГО и ЧС рекомендует при подобных погодных условиях воздержаться от передвижения на личном автотранспорте, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 23 и 24 июня ожидаются дожди с градом.

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