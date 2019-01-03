По данным ГИБДД города, за два дня нового года зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими и погибшим.

В первые сутки 2019-го около 22:00 в селе Цемдолина водитель автомобиля Ford на закруглении дороги не справилась с управлением. Женщина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota. Пассажирка Ford получила ранения и была госпитализирована.

Около 1:20 2 января 18-летний водитель автомобиля Toyota в селе Цемдолина на улице Горького не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. У молодого человека не было прав. В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

Около 11:00 в ДТП пострадал пассажир автомобиля УАЗ. Водитель автомобиля при движении по дороге Новороссийск — Керчь, со стороны поселка Верхнебаканского в сторону поселка Семигорье, не справился с управлением. Он наехал на препятствие, и автомобиль перевернулся.

Около 18:20 в районе Владимирского поста водитель ВАЗ-2115 сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход 1987 года рождения скончался на месте, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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