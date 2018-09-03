В Новороссийске задержали 103 тонны персиков из Турции

В морском порту Новороссийска специалисты Россельхознадзора досмотрели пять партий персиков, прибывших из Турции.

В продукции, общий вес которой составил 103 т, выявили живые карантинные объекты — средиземноморскую плодовую муху, восточную плодожорку, возбудителя бурой манилиозной гнили, дубовую кружевницу и западный калифорнийский трипс.

Наличие этих карантинных объектов подтвердили исследования Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Подкарантинный груз запретили к ввозу, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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