В Новороссийске задержали 38 тонн арахиса с плесенью из Индии

Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в страну партию орехов, которая не соответствует техническому регламенту.

Во время проверки груза в порту проба продукции была направлена на исследование в новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Установлено, что арахис не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям контракта по микробиологическому показателю плесени.

Партия орехов признана опасной для использования в пищу. Ввоз груза в страну запрещен, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Источник