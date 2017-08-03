В Новороссийске задержали 88 тонн персиков и абрикосов из Турции

Установлено, что фрукты были заражены калифорнийским цветочным трипсом.

Продукцию привезли на теплоходе «Аммари» из Турции. Карантинный объект нашли во время досмотра в порту Новороссийска. Всего было заражено более 11 т персиков, 29 т нектаринов и 48 т абрикосов.

Наличие вредителя в продукции подтверждено заключением Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Калифорнийский цветочный трипс — вредитель защищенного грунта. Он опасен для овощей, цветов и декоративных растений. Насекомое поселяется в почках, цветках. Большая часть популяции неуязвима для обычных химических обработок, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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