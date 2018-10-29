В Новороссийске задержали агрессивного мужчину с героином в кармане

Пьяного местного жителя заметили в сквере, где он нецензурно выражался и вел себя враждебно.
Неадекватного мужчину задержали сотрудники ППС. Он оказал сопротивление, и для составления административного протокола за мелкое хулиганство правонарушителя доставили в отдел полиции.
При досмотре у мужчины нашли пакетик со светлым порошком, который, как показала экспертиза, оказался героином массой более 0,5 г. Задержанный пояснил полицейским, что хранил наркотики для личного употребления.
Сейчас материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту