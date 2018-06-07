В Новороссийске задержали более 400 тонн персиков с мухами

Россельхознадзор в июне остановил 30 партий опасных персиков, которые прибыли в порт Новороссийска.

Общий вес задержанных фруктов составил 406 т. Сотрудники Россельхознадзора выявили в персиках карантинного вредителя — средиземноморскую плодовую муху. Груз прибыл из разных стран, в том числе из Турции.

Наличие карантинного вредителя подтвердили в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». Ввоз груза на российскую территорию запретили. Персики в течение трех суток подвергнут процедуре обеззараживания (фумигации) или вернут отправителю.

Средиземноморская плодовая муха поражает в основном апельсины, мандарины, лимоны и бананы, сообщает телеканал «360».

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