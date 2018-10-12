В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве женщины

Подозреваемого задержали вечером 11 октября, им оказался 35-летний гражданин республики Армения.

По данным следствия, мужчина оказывал услуги по ремонту помещений. Он познакомился с 35-летней женщиной в одном из кафе города, где она работала официанткой, а он проводил отделочные работы. По версии следствия, 9 октября мужчина решил встретить ее после работы. Они взяли спиртные напитки и отправились в Цемесскую рощу. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Мужчина ударил оппонентку по лицу, после чего задушил.

Подозреваемого нашли благодаря записи на камерах видеонаблюдения. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об аресте. Расследование продолжается, сообщает «Наша газета — Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в Цемесской роще 10 октября обнаружили тело 36-летней женщины. Возбудили уголовное дело об убийстве.

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