В Новороссийске закрыли новое колесо обозрения

28 мая в 14:44

Решение о запрете эксплуатации аттракциона вынес суд.

Запрет вступил в силу 23 мая. Об этом сообщила замначальника отдела старшего судебного пристава ГОСП УФССП по Новороссийску Анна Мокриевич.

Суд состоялся по иску прокурора города в интересах неопределенного круга лиц к ИП А. Ф. Медведев об освобождении самовольно занятого земельного участка и приведении его в первоначальное состояние, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 мая в парке имени Ленина из-за скачка напряжения на новом колесе обозрения произошло ЧП. Его запустили в Новороссийске в начале мая, а 9 мая жители пожаловались на некорректную работу аттракциона. По их словам, колесо начало крутиться быстрее.

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