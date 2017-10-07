В Новороссийске заложили Аллею памяти в честь Победы в Великой Отечественной войне

Город-герой 7 октября принял эстафету патриотической акции «Живая память Победы».

Начало акции было положено в Москве в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже Аллеи памяти высадили в Московской области в Балашихе и Видном, в Симферополе и Севастополе, Грозном, Орле, Ростове-на-Дону и во Владикавказе.

После открытия и освящения памятного камня в знак глубокого уважения к подвигу солдат Великой Отечественной войны ветераны и члены патриотических организаций возложили к нему цветы и высадили сосны в память о погибших воинах, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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