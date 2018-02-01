В Новороссийске заложили капсулу времени с письмами потомкам

В городе-герое 1 февраля стартовала 50-я по счету патриотическая акция «Бескозырка». Первым событием стала закладка капсулы времени в городском театре.

В нее попали письма потомкам от современной молодежи, ветеранов войны, кинематографистов и космонавтов. В металлический корпус отправились также документальные фильмы об истории Новороссийска и о подвиге воинов-малоземельцев. Капсулу вскроют ровно через 50 лет, на столетие «Бескозырки».

«Я в первую очередь пожелала мирного неба над головой, здоровья будущему поколению, ведь это опора для всей страны. Пожелала счастья, процветания», — сказала ученица технико-экономического лицея Новороссийска Милена Сейджанова.

«Потомкам я хочу пожелать, чтобы они, когда откроют эту капсулу, не разочаровались. Чтобы в их времени все воспринималось позитивно», — рассказал директор Новороссийского городского театра Олег Бередин.

Во время акции «Бескозырка» в Новороссийске вспоминают подвиг советских воинов. В 1943 году морской десант майора Цезаря Куникова с боями сумел закрепиться на мысе Мысхако, у села Станички. Захваченный пятачок земли, который бойцы прозвали «Малой Землей», стал плацдармом для освобождения города от оккупантов. Красноармейцы отбивали ожесточенные атаки фашистов 225 дней. В планах организаторов — проведение митингов, научного форума, встречи поколений, а также церемонии возложения цветов.

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