В Новороссийске запретили ввоз 225 тонн фасоли из-за мертвых насекомых

В морском порту задержали девять контейнеров с красной фасолью, прибывших из Эфиопии.

На стадии досмотра 225 т продукции инспекторы обнаружили мертвых насекомых — вредителей хлебных запасов. Проба от партии была направлена на исследование. По просьбе владельца фасоли, экспертиза проводилась отдельно по каждому контейнеру. В результате было установлено, что вся фасоль не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Продукция также не соответствовала требованиям контракта по показателям «содержание зерновой примеси, в том числе семян, поврежденных фасолевой зерновкой».

Продукция признана опасной для здоровья человека и непригодной для использования в пищу. Ввоз красной фасоли был запрещен, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

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