В Новороссийске запустят девять видов салютов в День защитника Отечества

Жители города смогут увидеть фейерверк в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой.

Артиллеристы ЮВО запустят такие салюты в 21:00 в девяти городах юга России. Военные используют более 3 тыс. фейерверочных зарядов и около 2,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Салюты будут проведены 30 залпами с темпом в 30 секунд.

Всего к проведению салютов привлекут более 350 военнослужащих, будет задействовано около 90 единиц различных орудий, сообщает ТАСС.

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