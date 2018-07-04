В Новороссийске заработали новые очистные сооружения

Они находятся в районе рекреационной зоны «Нептун», где для отдыхающих обустроили пляж.

Чтобы купаться было приятно и безопасно, отремонтировали и запустили многоуровневую систему фильтрации.

«Очистные сооружения собирают воду с самых верховьев Новороссийска. Это частный сектор, дома многоэтажные, которые сюда же сбрасывают свои дренажные воды», — пояснил главный специалист управления гидротехнических сооружений и ливнеотведения Новороссийска Олег Пужанский.

Теперь через восемь шлюзовых камер проходит огромное количество воды. Ее очищают от мусора, который попадает в поток из ливневой канализации.

«Объемы переработки нашими очистными сооружениями ливневых сточных вод — до 60 куб. м в час. У нас подаются химические составы — флакулянт. Сперва проходит механическая обработка, а дальше химический состав подается», — рассказал главный энергетик строительной компании Новороссийска Александр Фомичев.

Один из важнейших этапов — зона ультрафиолетового излучения: с помощью специальных ламп уничтожают вредные микроорганизмы, и только потом вода попадает в море. Ее также можно использовать для полива огородов или других бытовых нужд. Результаты очистки уже проверили в лаборатории. Оказалось, что по многим показателям пробы воды улучшились в десятки раз, а это значит, что и туристов на пляже зоны «Нептун» станет значительно больше.

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